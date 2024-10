Socialite britânica vive triângulo amoroso 'secreto' com prodígios da F1

Oliver Bearman será um dos pilotos da Haas na temporada 2025. Ele correu em duas provas da F1 neste ano. No GP da Arábia Saudita, em março, ele substituiu Carlos Sainz e terminou na sétima colocação. No Azerbaijão, ele substituiu Kevin Magnussen e ficou na décima posição disputando a prova pela sua futura equipe.

, por sua vez, já disputou três provas pela equipe da Williams na temporada 2024. No GP da Itália, ele ficou na 12ª colocação. Ele melhorou o seu desempenho no Azerbaijão, ficando em oitavo, e mais recentemente foi o 11º no Grande Prêmio de Singapura.

Os dois disputam a temporada da Fórmula 2 em 2024. Colapinto é o sexto colocado, enquanto Bearman aparece na 15ª posição.