Rival de Alex Poatan deixa UFC 307 com rosto desfigurado após nocaute; veja

"Ele não teve medo desde o primeiro round. Khalil Rountree entrou lá e começou a atacar no minuto em que o sinal tocou. Sem medo, sem nervosismo. Talvez ele estivesse nervoso, mas se estivesse, não demonstrou. Ele enfrentou um dos caras mais durões de todos os tempos e começou a se embolar com ele. Foi incrível", elogiou Dana, durante a coletiva de imprensa pós-luta do UFC 307.

Direto para o hospital

Ainda no octógono, Khalil conversou rapidamente com Joe Rogan sobre o combate. Entretanto, um sangramento intenso no nariz atrapalhou consideravelmente a entrevista, que precisou ser interrompida por alguns segundos para o americano se limpar. Sendo assim, Rountree Jr. foi encaminhado, por precaução, direto para um hospital local em Utah após o confronto e não participou da coletiva de imprensa do evento. Com o atendimento médico, o desafiante remendou os cortes e recebeu os pontos no rosto para amenizar as feridas.