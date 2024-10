Juiz do UFC se impressiona com barulho de golpes de Poatan: 'Nunca vi nada igual'

Alex Pereira demonstrou novamente no último sábado (5), na luta principal do UFC 307, o porquê é um dos lutadores mais temidos da atualidade nos esportes de combate. O poder destrutivo do campeão dos meio-pesados (93 kg) impressiona até mesmo quem trabalha diretamente com lutas profissionais de MMA há mais de duas décadas. Responsável por mediar o confronto de Poatan contra Khalil Rountree Jr no show sediado em Utah (EUA), o árbitro Marc Goddard 'quebrou o protocolo' e se rendeu ao striker brasileiro.

Logo após Poatan nocautear Khalil, ainda no octógono, Goddard desabafou com Joe Rogan sobre a experiência de acompanhar o campeão em ação de perto. De acordo com o comentarista do UFC, que normalmente é o responsável por entrevistar os vencedores após os duelos travados, o árbitro confessou que até mesmo os sons que os golpes desferidos por Alex fazem são únicos e assustadores.