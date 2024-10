'Não está pronto para a NBA', diz Magic Johnson sobre filho de LeBron

Magic Johnson ponderou que não é uma crítica a Bronny: "Ele simplesmente não está pronto". Ele desconversou, no entanto, ao ser questionado se o jovem está na liga por influência do pai: "Não diria isso porque não sei". O ex-armador passou 11 temporadas na NBA, todas elas jogando pelos Lakers, e foi cinco vezes campeão.

Bronny James jogará junto do pai, LeBron, após ser escolhido pelos Lakers no Draft da NBA Imagem: Harry How/Getty

Se eu fosse Bronny, diria ao meu pai que me deixasse jogar na G League durante toda a temporada para que eu pudesse me desenvolver. Ele precisa de tempo de jogo. Ele não precisa estar sentado no banco do Lakers e não jogar. Magic Johnson, no programa Jimmy Kimmel