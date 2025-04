Stephen Curry faz 52 pontos e Warriors vence o Grizzlies

O Golden State Warriors está cada vez mais perto de carimbar vaga nos playoffs da NBA. Após se garantir na pós-temporada com um atropelo no Spurs, a franquia de São Francisco chegou a sua sétima vitória em 10 jogos após derrotar o Memphis Grizzlies por 134 a 125. O triunfo veio com atuação inspirada de Stephen Curry na noite desta terça-feira (1º).

O armador do Warriors anotou incríveis 52 pontos na partida. Cestinha, Stephen Curry acertou 12 arremessos para três pontos no confronto. Ele ainda flertou com um triplo-duplo ao pegar 10 rebotes e dar oito assistências. Essa foi a 10ª vez em que fez de 50 pontos em jogo após completar 30 anos.