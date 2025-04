Curry faz 52 pontos e bilha em vitória dos Warriors sobre Grizzlies na NBA

Além de ter sido o cestinha, o armador dos Warriors pegou dez rebotes, fez oito assistências e contagiou seus companheiros. Satisfeito, ele comentou a importância do resultado.

"Eu estava muito focado no quanto esse jogo era importante para nós. Precisávamos vencer e isso foi o mais importante para conseguirmos o nosso objetivo. A semana de folga que tive me deixou rejuvenescido", afirmou o jogador que teve uma atuação irrepreensível do início ao fim.

O atleta acertou os seus primeiros cinco arremessos, incluindo quatro da linha dos três e converteu 11 de 16 tentativas. Ao final, o técnico Steve Kerr não escondeu o entusiasmo com seu comandado.

"Ele fez 52 pontos com pessoas penduradas nele durante toda a partida. Estou assistindo isso há onze anos. Na verdade, vejo grandes atuações do Curry antes mesmo de me tornar seu treinador. É incrível assistir ao cara", afirmou o técnico

Não bastasse uma noite inspirada de Curry, os Warriors ainda contaram com uma bela performance de Jimmy Butler. Efetivo nos arremessos, ele deixou o compromisso como segundo maior pontuador da equipe (27), pegou ainda seis rebotes e ajudou a preocupar a marcação do rival quando foi ao ataque.

Com 79 pontos combinados, a dupla ofuscou a boa atuação de Ja Morant pelo lado dos Grizzlies. Com uma bela performance, o ala do Memphis manteve a sua equipe na disputa pela vitória durante toda a partida, anotou 36 pontos e também foi um dos protagonistas do confronto. O revés em casa deixou a franquia no sexto posto do Oeste.