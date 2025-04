Minas supera o Brasília e alcança sétima vitória seguida no NBB

Vitória da Tempestade! ??

O jogo

Os mandantes foram superiores no primeiro período. No entanto, o Minas se ajustou na volta do segundo quarto e dominou o restante do jogo. Além de Arengo, o Minas teve outros três jogadores com pelo menos 10 pontos: Fuzaro (11 pontos e 5 rebotes), Hollowell (10 pontos e 4 rebotes) e Paranhos (10 pontos e 2 rebotes).