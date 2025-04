Maracanãzinho será sede do final four da BCLA

O Rio de Janeiro será o palco da fase final da Basketball Champions League Americas (BCLA). Nos dias 18 e 19 de abril, o Maracanãzinho receberá o Final Four do torneio, onde o Flamengo buscará o tricampeonato diante de sua torcida. Na semifinal, marcada para o dia 18, o Mengão enfrentará o Franca, enquanto Boca Juniors e Instituto Córdoba duelam pela outra vaga na grande decisão. No dia 19, os derrotados disputam o terceiro lugar, e os vencedores entram em quadra para brigar pelo título e uma vaga no Mundial.

A torcida será peça-chave nessa jornada! O apoio das arquibancadas será decisivo na busca pelo título. Diante disso, o diretor executivo de esportes olímpicos do Flamengo, Marcus Vinicius Freire, comemorou a escolha do Rio de Janeiro como sede do Final Four da BCLA e convocou a Nação Rubro-Negra:

"Na disputa por sediar a fase final da BCLA, vitória para o Flamengo! O Final Four será na nossa casa, Nação! Tenho certeza que a massa rubro-negra vai fazer a diferença. Impulsionados pela Maior Torcida do Mundo, teremos duas grandes batalhas, que se vencidas, nos credenciam para disputar mais uma vez o Mundial, dessa vez em Singapura, entre 20 e 25 de setembro. Agradecemos ao SESC e ao Governo do Estado que nos apoiaram e foram fundamentais para conseguirmos sediar o evento. Isso aqui é Flamengo", finalizou.