Nikola Jokic anota apenas o terceiro triplo-duplo de 60 pontos da história da NBA, mas Nuggets perdem

Jokic comentou que Malone chegou a perguntar algumas vezes se ele queria descansar, mas ele recusou.

Quem se complicou do lado dos Nuggets foi Russell Westbrook. O Timberwolves garantiu a vitória com dois lances livres de Nickeil Alexander-Walker a 0,1 segundo do fim, após Westbrook roubar a bola, errar a bandeja e cometer falta no canto da quadra.

"Ele é um cara que odeia perder", disse Malone sobre Westbrook. "Então, provavelmente, não vai querer ouvir nada disso porque é perfeccionista e competitivo. E conhecendo-o como conheço, ele deve colocar muita culpa sobre si. Mas nós perdemos hoje. O Denver Nuggets, como grupo, perdeu esse jogo — não foi um jogador só."

Westbrook deixou a arena antes da abertura do vestiário para a imprensa.

Pelo lado de Minnesota, o destaque mais uma vez foi Anthony Edwards, com 34 pontos, além de 10 rebotes e 8 assistências. Ele tinha apenas 10 pontos até o início do quarto período.

"Ele simplesmente decolou, e é isso que superestrelas fazem. É por isso que ele é uma pessoa especial e um jogador especial nesta liga", elogiou Jokic.