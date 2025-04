Vasco vence e afunda Paulistano em maré negativa no NBB

O Vasco da Gama voltou a vencer no Novo Basquete Brasil (NBB). Nesta terça-feira (1º), o Gigante da Colina recebeu o Paulistano em São Januário e venceu por 78 a 66. A vitória do alvinegro vem logo depois da derrota no clássico contra o Flamengo. Por outro lado, o time paulista somou sua sétima derrota seguida.

Scheuer terminou a partida como cestinha ao anotar 22 pontos. Além disso, o ala-pivô vascaíno contribuiu para a vitória da equipe com mais duas assistências e pegando seis rebotes. Do lado derrotado, o destaque ofensivo ficou com Atauri, que marcou 18 pontos.

O começo da partida do Paulistano pareceu promissor e os visitantes levaram a melhor no primeiro período: 14 a 19. As coisas mudaram depois disso e o Vasco se ajustou no jogo e conseguiu virar o placar para 38 a 31 antes do intervalo. A partir do terceiro período, o time carioca deslanchou, abriu vantagem na casa dos dois dígitos e administrou o resultado no último quarto.