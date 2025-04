Ourinhos derrota Maringá e vai à quarta vitória em cinco jogos na LBF

O Ourinhos segue com ótima sequência nesse início de temporada da LBF (Liga de Basquete Feminino). Nesta terça-feira, a equipe paulista recebeu o Maringá no Ginásio Monstrinho e venceu por 78 a 67. Com o resultado, chegou a quarta vitória em cinco jogos disputados.

A primeira e única derrota do Ourinhos na LBF, até o momento, aconteceu na segunda rodada, quando acabou superado pelo Sesi Araraquara. A vitória desta terça-feira veio com domínio do início ao fim e levando ampla vantagem nos rebotes: 55 a 27.

Maisa Marçal foi o destaque da partida e levou o prêmio de melhor jogadora em quadra. A armadora do Ourinhos anotou um duplo-duplo com 15 pontos e 10 assistências. Ela ainda pegou seis rebotes e terminou com 21 em eficiência.