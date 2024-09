'Chute até de tornozelo', artilheiro do Mundial de futsal comemora boa fase

Na verdade, quando fase é boa, chute até de tornozelo [entra], a bola quica e encobre o goleiro. O importante é que a bola está entrando. E em um momento importante, em seguida, fizemos o 2 a 0. Marcel, ao SporTV.

Ele exaltou o clima na seleção brasileira em busca do hexacampeonato. A equipe comandada pelo técnico Marquinhos Xavier vai enfrentar na semi a Ucrânia, que despachou a Venezuela. O duelo da próxima fase está marcado para a próxima quarta-feira (2).

O clima ficou bem claro agora no final. Cinco dentro da quadra defendendo exaustos e mais uns 10 no banco querendo entrar, pulando. Esse espírito de muita união, muita entrega... Viemos com um objetivo e queremos sair daqui campeões.

Brasil e Argentina são os únicos campeões que continuam vivas no torneio. A Espanha, segundo país com mais títulos, com dois, caiu nas oitavas para a Venezuela, enquanto Portugal perdeu para o Cazaquistão. Os argentinos encaram os cazaques nas quartas na segunda-feira (30).

A seleção brasileira é considerada favorita ao título. Primeiro colocado do ranking da Fifa, o Brasil venceu o torneio em cinco das nove edições já disputadas — levou a taça em 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. No último Mundial, disputado na Lituânia, a seleção brasileira ficou em terceiro. No Uzbequistão, a equipe se classificou em primeiro do Grupo B, com 27 gols marcados e apenas dois sofridos em três jogos, e passou das quartas com goleada por 5 a 0.