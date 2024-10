Título mundial do Brasil dá à Globo a maior audiência com futsal em 19 anos

A transmissão do jogo que rendeu ao Brasil o sexto título mundial em sua história no futsal também valeu para a TV Globo a maior audiência da modalidade na emissora em 19 anos.

De acordo com dados consolidados da Kantar Ibope Media, a vitória sobre a Argentina por 2 a 1 na final da Copa do Mundo de Futsal, ontem, teve 12 pontos de média em São Paulo, com 30% de participação sobre o total de televisores ligados no horário da partida.

Além de aumentar a audiência média da faixa em 33% na comparação com as quatro semanas anteriores, foi também a maior audiência do futsal em São Paulo desde setembro de 2005.