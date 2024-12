Jogador de futsal morre no PR após ser internado com meningite bacteriana

André Augusto Ferreira, jogador do Marreco Futsal, que disputa a Liga Nacional, morreu na última segunda-feira (30), aos 31 anos.

O que aconteceu

André estava internado no Hospital São Lucas, em Pato Branco (PR), com quadro de meningite bacteriana. O atleta estava em estado crítico na UTI do local.

O Marreco comunicou e lamentou a morte do jogador nas redes sociais. O clube decretou luto de cinco dias.