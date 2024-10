Brasil no topo! Seleção de futsal mantém liderança do ranking após hexa na Copa

A lista divulgada nesta sexta é apenas a segunda que a Fifa divulga sobre o futsal. Conta como referência as 52 partidas da Copa do Mundo, mas vai além no número de jogos, somando ao todo 179, entre outras competições e amistosos.

A Fifa também atualizou a relação feminina do futsal. E, como acontece no masculino, o Brasil lidera entre as mulheres, com 1.375,29 pontos. Espanha, Portugal, Argentina e Colômbia fecham o Top 5. A lista feminina foi atualizada com base em 65 jogos disputados nos últimos meses.