País de qual futebol? Brasil pode ter 2° hexa na bola, mas longe da grama

O Brasil está a um passo de conquistar o hexacampeonato, mas não exatamente no futebol de campo: a seleção de futsal, treinada por Marquinhos Xavier, encara a Argentina neste domingo (6), a partir das 12h (de Brasília), na final da Copa do Mundo da modalidade.

O hexa, aliás, não seria o primeiro em variações do esporte mais popular do mundo, já que o país tem seis estrelas também no futebol de areia — em fevereiro, a seleção faturou o troféu após vitória por 6 a 4 sobre a Itália.

Resta um

O Brasil já venceu a Copa do Mundo de Futsal em cinco oportunidades: 1989, 1992, 1996, 2008 e 2012. É, disparado, o maior ganhador da competição.