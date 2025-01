Athletico anuncia jogador eleito duas vezes melhor jovem do mundo no futsal

O Athletico-PR se reforçou com um jogador que já foi considerado o melhor jovem do mundo, mas no futsal.

O que aconteceu

O Furacão anunciou nesta quarta (8) a contratação do atacante Leozinho. O jogador de 26 anos assinou contrato até o final de 2026 e se junta ao time para a disputa do Paranaense, Copa do Brasil e Série B nesta temporada.

Ele foi eleito duas vezes o melhor atleta sub-23 do mundo no futsal. Com carreira vitoriosa na modalidade, o atleta conseguiu o feito nos anos de 2019 e de 2020, pelo Magnus. Chegou à seleção brasileira e disputou a Copa do Mundo de futsal de 2021, participando da campanha do vice-campeonato diante da Argentina.