Futsal: Herói do Brasil não esperava jogar Copa e ganhou posição de lenda

Seleção complementar. "Quando ele [Guitta] entrou, nos salvou na semifinal contra a Ucrânia. E eu acho que é isso que representa a nossa seleção. E o Marquinhos fala muito disso. Nossa seleção é complementar".

A força da família. "É tudo força que vem de dentro, da minha família. Obrigado minha esposa, meu filho, minha família, sogro, sogra, pai, mãe, tenho certeza que meus pais estão na casa do meu tio assistindo".

Sonho de criança realizado. "Eu tenho um primo que estava nessa Copa do Mundo também [Leo, que jogou por Cazaquistão], e tenho outro primo que é atleta, e ontem ele me mandou uma mensagem falando assim: 'Vai lá e realiza o nosso sonho de criança, que é ser campeão do mundo'. Então isso também é pra todos eles. Tudo que eu deixei na quadra com meus companheiros é para todos vocês. Vocês que dão essa força pra gente. Eu amo muito você".

Agradecimento especial. "Primeiramente eu tenho que agradecer o departamento de goleiros, porque todo mundo trabalhou antes de vir para cá para o Uzbequistão. Hoje eu não só trabalhei por mim, pela minha família, pelos meus amigos que torcem por mim, mas trabalhei pelo sonho de cada um. Do Fred, que é o preparador de goleiros. Eu já trabalho há muitos anos com ele. E eu sentia que tinha que ajudá-lo a ganhar esse título. Porque ele é um dos maiores preparadores de goleiros da história do Brasil, e não tinha esse título ainda".

* com entrevistas para a Fifa e para o canal sportv

Brasil conquista o hexa

A seleção brasileira conquistou o hexa da Copa do Mundo de Futsal ao vencer a Argentina por 2 a 1, com gols de Ferrão e Rafa Santos. Rosa fez o único gol dos hermanos, a dois minutos do fim do jogo, mas o Brasil conseguiu segurar a pressão.