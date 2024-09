Futsal: Brasil segura pressão, vence Marrocos e vai à semi da Copa do Mundo

Os pentacampeões precisaram reagir, abafaram o sufoco e saíram na frente com toque do artilheiro. Aos 11 minutos do primeiro tempo, no primeiro escanteio brasileiro, Valério levantou buscando Marcel. O artilheiro emendou um chute de primeira, a bola quicou na quadra e surpreendeu o goleiro adversário, que acabou sendo encoberto.

Em vantagem no placar, a seleção se fechou, endureceu a defesa e respondeu em contra-golpes. Os marroquinos partiram para cima após o gol sofrido, subiram o goleiro para criar espaços e encurralaram o Brasil. Deram uma enxurrada de chutes, mas não tiveram uma chance gritante nem obrigaram o goleiro Willian a operar um milagre.

O segundo gol foi uma pintura em jogada trabalhada. A equipe brasileira deixou os adversários atônitos com troca de passes que terminou em golaço de Lino. O camisa 9 recebeu girando na entrada da área, deixou o marcador para trás e bateu firme para ampliar. A bola bateu nas duas traves, caprichosamente, antes de entrar.

O Brasil controlou no segundo tempo, fez o terceiro e ia passando ileso pela artilharia marroquina, que ensaiou uma reação no fim. Dyego recebeu com espaço na frente, pisou na bola, puxou para dentro e soltou a bomba para ampliar a vantagem. O Marrocos foi para o tudo ou nada, empurrou a seleção e levou perigo, mas os brasileiros resistiram e voltam à semi.

O pivô Pito, eleito melhor do mundo, ficou no banco brasileiro. O jogador foi poupado nas oitavas por ter sentido o músculo posterior da coxa direita em treino na véspera, mas ficou como opção contra o Marrocos. Já Rafa sentiu ainda no início do confronto e foi pouco utilizado.