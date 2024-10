É hexa! Brasil bate Argentina em final histórica e conquista Copa de Futsal

O gol de Ferrão, porém, veio com uma lesão. O pivô três vezes melhor do mundo, que já não havia chegado 100% fisicamente para o Mundial, esticou demais a perna para finalizar e voltou a sentir uma lesão na coxa.

O duelo seguiu equilibrado, com a Argentina pressionando em alguns momentos, mas uma jogada bem trabalhada fez o Brasil ampliar a vantagem. Rafa Santos dividiu com o goleiro e desviou um chute de Felipe Valério, aos 12min.

A Argentina cresceu nos minutos finais da etapa inicial e viu Willian se tornar a grande arma do Brasil. Eleito melhor goleiro do mundo em 2023, o ídolo do Joinville praticou uma sequência incrível de defesas e salvou a seleção brasileira, que foi para o intervalo com uma considerável desvantagem nos chutes em direção a gol: 13 dos argentinos, contra sete dos brasileiros.

Ferrão abriu o placar para o Brasil na decisão Imagem: Robertus Pudyanto - FIFA/FIFA via Getty Images

Argentina reage com goleiro linha

A Argentina voltou ainda mais agressiva no segundo tempo e as cenas do fim da etapa inicial se repetiram, com William fazendo defesas 'de tudo que é jeito'. O Brasil, apesar da superioridade argentina, também não deixava de assustar o gol rival. Pito, atual melhor do mundo, conseguiu boas finalizações mesmo sem estar 100% —ele se recupera de lesão na coxa e foi para o jogo no sacrifício.