EA abraça futebol feminino e aposta em tecnologia por jogo ainda mais real

Foram 5,4 bilhões de Itens de jogadoras foram usados através do Ultimate Team no futebol no último ano [...] vamos continuar a crescer e ver como podemos elevar o jogo de mulheres dentro do FC.

John não descarta, inclusive, que uma jogadora estrele, sozinha, uma edição do EA FC. A versão Ultimate deste ano, por exemplo, tem como representante Aitana Bonmatí. Jude Bellingham, Zinedine Zidane, Gianluigui Buffon e David Beckham completam a lista.

Realmente, a essa altura, tudo se torna possível. Estamos muito satisfeitos com os passos que temos tomado. Estamos muito satisfeitos com o trabalho que temos conseguido fazer com com as atletas femininas, ligas femininas e clubes.

A EA também está de olho em captar jovens e, pela primeira vez, terá um quarteto de embaixadores, como o brasileiro Endrick. Além do atacante do Real Madrid, integram o time Alyssa Thompson (Angel City - EUA), Bianca Bustamonte (piloto de Fórmula 4) e Travis Hunter (Colorado Buffaloes - futebol americano).

Nós realmente olhamos para a oportunidade com a geração mais jovem, especificamente, e a conexão central que eles têm com os atletas. [...] A maioria dos atletas é conhecida pelo que fazem em campo mas também construíram 'fandons' online, nas redes sociais, baseado no seu interesse em música, ou moda, ou em outras dimensões.