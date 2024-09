'Copa do Mundo' do fisiculturismo: equipe brasileira tem CT e até base

Eles são remunerados e possuem um contrato com duração pré-estabelecida de um ano, para ninguém "se acomodar". O objetivo da marca é estender a parceria por anos, mas entendeu que o prazo curto faz com que eles continuem buscando evolução. Os atletas da base são incentivados a frequentarem o espaço o máximo que conseguirem.

Os atletas da base têm salário, contrato, quota de suplementação, a gente dá todo o suporte profissional e de bastidor. Entendemos que se pegarmos um atleta de 18 anos, até bater uns 24 já vai estar chegando em um nível profissional competitivo para ir lá fora. Eles têm um contrato sempre de um ano para que possam demonstrar resultado, faz eles saírem um pouco da zona de conforto.

Matheus Donaire, treinador

Caçula da base, Bibito acabou de atingir a maioridade e concilia os treinos com a escola. Ele já se destaca no meio do fisiculturismo e foi um dos beneficiados pela vivência no CT, tendo contato com referências no meio e com a equipe de preparação. Para ele, o único empecilho é a distância da sua casa: ele mora no Jardim Helena, a cerca de 25 km de distância, e às vezes não consegue ir devido à rotina de estudos.

O ambiente, a energia daqui é surreal. Você chega, você vê os atletas treinando e os treinadores. É outra parada. Você fica animadão.

Bibito, atleta da base

O fisiculturismo ganha mais simpatizantes a cada ano no Brasil e estourou de vez a bolha. O projeto de categoria de base da Integralmedica é uma forma de promover o esporte entre a nova geração com acompanhamento a nível profissional. A empresa brasileira também virou patrocinadora do Mr. Olympia e investe para disseminar a modalidade.