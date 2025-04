César Sampaio comenta má fase de Guilherme, mas diz: "Temos que abraçar o atleta"

Guilherme deixou o campo bastante vaiado neste domingo, na derrota do Santos por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, ao ser substituído no segundo tempo. Passada a partida, o técnico interino Cesár Sampaio comentou a fase do atacante.

"Esse momento do Guilherme... não somos robôs, não conseguimos nos programar para nunca falhar, para estarmos sempre no nosso melhor. Concordo contigo, o Guilherme já contribuiu mais com a gente, mas é nesse momento que temos que abraçar o atleta e entender o porquê de isso estar acontecendo", afirmou César Sampaio.

Guilherme foi a grande referência técnica do Santos na temporada passada, na Série B, e em 2025 figurava como o grande parceiro de Neymar. Mas, passados os primeiros meses do ano, a realidade do atacante é outra, passando a ter de lidar com críticas, vaias e impaciência.