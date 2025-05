Zubeldía rasga elogios ao elenco do São Paulo após empate heróico: "Mostrou pulso"

O técnico Luis Zubeldía saiu bastante satisfeito com a entrega dos seus jogadores após o empate do São Paulo com o Libertad, do Paraguai, em 1 a 1, nesta quarta-feira, no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da Copa Libertadores.

O Tricolor teve de atuar praticamente durante toda a partida com um homem a menos em campo, já que Alisson foi expulso logo aos 16 minutos do primeiro tempo, e sofreu o gol do Libertad já na reta final do jogo. Mas, aos 44 minutos da etapa complementar, o garoto Lucca, de apenas 17 anos, garantiu o empate ao São Paulo logo em sua estreia pelo time profissional.

"Esse elenco tem algo extra que sinto no coração, esse time tem um extra que vai nos levar a coisas muito lindas. Não é um jogador, nem de Cotia, nem os experientes, são todos juntos. Temos mais que bons jogadores. Possivelmente teremos que sofrer, em alguns pontos podemos não ter os resultados que queremos, mas ao final da temporada veremos", comentou Zubeldía.