Placa do Morumbis despenca em 4 torcedores; dois são levados a hospital

O São Paulo divulgou que os dois hospitalizados são pai e filho: "Entre os feridos, estão um homem de 49 anos, que sofreu um corte na cabeça, e o seu filho, de 17 anos, que teve escoriações leves".

Classificação e jogos Libertadores

O clube ainda informou que pretende identificar os responsáveis pela queda da placa através de imagens.

Os dois torcedores deixaram o Morumbis conscientes e foram encaminhados de ambulância ao hospital do Campo Limpo.

Veja o comunicado do São Paulo:

O São Paulo Futebol Clube informa que está monitorando e prestando assistência aos torcedores que sofreram ferimentos causados por um incidente na Cadeira Térrea Oeste no MorumBIS, nesta quarta-feira (14), durante a partida contra o Libertad.

Após o gol marcado por Lucca no final da partida, torcedores que estavam na Arquibancada Oeste do estádio comemoraram batendo em uma placa de metal, que acabou cedendo e caindo no anel inferior do estádio. As imagens estão sendo analisadas para a identificação dos responsáveis.