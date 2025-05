São Paulo perde do Bauru e está eliminado do NBB

Nesta quarta-feira, em confronto válido pelas quartas de final do NBB, o São Paulo visitou o Bauru no Ginásio Panela de Pressão, perdeu por 89 a 85 (24/24, 28/26, 17/24 e 16/15) e foi eliminado da competição.

Com o resultado, o Bauru fechou a melhor de cinco, uma vez que já havia vencido os dois primeiros confrontos da série, e carimbou seu passaporte às semifinais, onde enfrentará o Minas. Do outro lado, com a derrota, o Tricolor se despediu da temporada 2024/2025.

Os compromissos da próxima fase ainda não possuem data ou horário definidos.