Torcedores do São Paulo são atingidos por placa de ferro e encaminhados ao hospital

Torcedores do São Paulo foram feridos por uma placa de ferro que caiu no setor das cadeiras térreas Oeste do Morumbis, atrás dos bancos de reservas, nesta quarta-feira, durante o empate do Tricolor com o Libertad, do Paraguai, em 1 a 1, pela Copa Libertadores.

A placa de ferro teria caído após tapas dos torcedores, empolgados com o gol de empate do São Paulo aos 44 minutos do segundo tempo.

As ambulâncias que estavam no estádio prestaram atendimento aos quatro torcedores, dois deles foram encaminhados para o Hospital Campo Limpo.