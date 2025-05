A escolha de Ancelotti

O salvador da pátria deve estar muito seguro de que o presidente da CBF resistirá

Que Carlo Ancelotti é dos treinadores mais respeitáveis e competentes do Planeta Bola nem precisa ser dito.

Cinco vezes campeão da Liga dos Campeões da Europa, campeão nacional na Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália, os cinco campeonatos mais importantes do Velho Continente, seu currículo é mais que um currículo, é digno do Oscar do futebol pelo conjunto da obra em 30 anos de carreira, aos 65, sempre atualizado.