Zubeldía compara Lucca a jogo de truco e cita Ribéry ao abordar holofote

O técnico do São Paulo, Luis Zubeldía, comparou a entrada de Lucca no empate contra o Libertad a um jogo de truco — o jovem de 17 anos ficou perto de entrar em duas partidas recentes do Tricolor, mas não chegou a ser acionado. O atleta, no entanto, saiu do banco diante dos paraguaios e balançou as redes nos acréscimos em sua estreia nos profissionais.

O treinador ainda citou Ribéry, ex-jogador francês, ao abordar os holofotes ao atacante e aos crias de Cotia, ressaltando a necessidade de dar calma aos recém-promovidos.

O que Zubeldía falou?

Truco, Lucca! "Vocês sabem jogar truco? Te dão três cartas. Eu tinha três cartas com o Lucca: na primeira, ele não entrou, ou seja, não usamos a primeira. Na segunda, também não. Mas na terceira carta, a terceira parte do truco, tiramos o Lucca. Ele teve duas chances de entrar e tinha que ganhar a última mão. Como no truco, ganhamos na última mão. É parabenizar o Lucca. Ele já havia tentado duas vezes, mas na terceira, venceu."