Racing goleia Colo-Colo e complica o Fortaleza na Libertadores

Nesta quarta-feira, no El Cilindro, o Racing goleou o Colo-Colo por 4 a 0, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América. O resultado não foi nem um pouco celebrado pelos torcedores do Fortaleza. Isso porque, diante da vitória dos argentinos, a situação do Leão do Pici ficou mais difícil.

Os gols dos argentinos foram anotados por Adrian Martinez, duas vezes, Santiago Solari e Adrián Balboa. No segundo tempo, quando já estava 3 a 0 para o Racing, Arturo Vidal, o Colo-Colo, foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo.

Com o triunfo, o Racing, que chegou aos dez pontos no Grupo E, garantiu sua vaga nas oitavas de final da Libertadores com uma rodada de antecedência. O Colo-Colo é o lanterna, com dois pontos. O Fortaleza, por sua vez, é o vice-líder e tem oito pontos. O terceiro é o Bucaramanga, com seis unidades.