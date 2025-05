Cria do São Paulo vive sonho após ficar no 'quase': 'Nem estou entendendo'

O atacante Lucca estreou profissionalmente com o pé direito: acionado por Luis Zubeldía no 2° tempo, o atacante de 17 anos marcou nos minutos finais e garantiu o empate do São Paulo sobre o Libertad, em jogo realizado pela Libertadores que acabou em 1 a 1.

O jovem, que por pouco não havia entrado em campo últimas partidas do Tricolor, mostrou ainda não "entender" a importância de seu gol — formado em Cotia, ele balançou as redes já nos acréscimos do confronto e levou o Morumbis ao delírio.

O que ele falou?

Sonho realizado. "Foi uma noite mágica, é um sonho de criança e nem estou entendendo o que aconteceu. Só sei que Deus preparou tudo perfeito para mim."