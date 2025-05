Fluminense: Canobbio fratura osso da face e vai passar por cirurgia

Na vitória do Fluminense sobre o Unión Española por 2 a 0 na Copa Sul-Americana, o atacante Canobbio fraturou um osso do rosto e precisará passar por cirurgia.

O que aconteceu

O Fluminense publicou nota oficial sobre a situação do jogador, que foi substituído aos 9 minutos por Keno, autor do primeiro gol da vitória do Tricolor.