Lucca vibra com gol salvador em estreia pelo São Paulo: "Nem estou entendendo"

Lucca deixou o gramado do Morumbis bastante impactado após marcar o gol que garantiu o empate e a classificação do São Paulo para as oitavas de final da Libertadores nesta quarta-feira, contra o Libertad, pela quinta rodada do Grupo D da competição.

O garoto de apenas 17 anos entrou na reta final de partida, estreando pelo time profissional, balançou as redes aos 44 minutos do segundo tempo e foi o herói improvável do São Paulo, que sofreu para assegurar a vaga antecipada nas oitavas de final devido à expulsão precoce de Alisson logo aos 16 minutos da etapa inicial.

"Queria dizer que foi uma noite mágica, sonho de criança. Nem estou entendendo o que aconteceu, foi na emoção, só sei que Deus preparou tudo perfeito para mim. Quase entrei duas vezes e fiquei me perguntando por quê [não entrei]. Quase entraria mil vezes para ter uma noite de estreia dessa, na Libertadores. Só não foi perfeito porque não conseguimos sair com a vitória, infelizmente. Mas, muito feliz de poder estrear pelo clube do meu coração, com essa torcida que eu amo. Eu já estive do outro lado e hoje poder estar aqui, ajudar com o empate em uma noite de Libertadores, na minha estreia, só tenho que agradecer a Deus", disse Lucca à TV Globo.