Vôlei Renata x Suzano: onde assistir ao duelo pela Superliga masculina

Na última terça-feira, no primeiro jogo da série, os campineiros levaram a melhor diante de sua torcida ao vencerem por 3 a 0, em partida cheia de emoções e um set com 55 minutos de duração, até agora o mais longo da Superliga 24/25. Caso seja necessário, o terceiro jogo entre as equipes acontece na próxima terça, novamente no Taquaral.

"Foi um jogo de playoff, definido nos detalhes. Não avalio como importante um 3 a 0. Nós nos recuperamos de um início ruim, entramos um pouco tensos no jogo, eles entraram com um ataque muito bom no primeiro set. No segundo e terceiro sets, o time já estava com mais confiança, mais solto e fizemos tudo muito bem. É importante começar ganhando, mas não tem nada definido ainda," observa Horacio Dileo, técnico do time campineiro.

"Vamos ter que apresentar uma continuidade do que estamos fazendo. Espero que tudo o que fizemos em casa possamos fazer melhor na casa deles. É um ginásio muito difícil para jogar, cabe muita gente, com uma torcida muito animada e que sempre apoia muito o time. Vai ser um jogo muito bonito para quem for assistir e é muito bonito para nós que vamos jogar. Quem fizer o melhor jogo vai levar", acrescenta o treinador.