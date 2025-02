Atlético-MG anuncia contratação de Rony, ex-Palmeiras

O atleta, que vestia a camisa 10, deixa o Verdão como maior artilheiro do clube na Libertadores, com 22 bolas na rede.

O jogador, porém, viveu altos e baixos pelo Palmeiras nos últimos anos e viu a relação com a torcida se desgastar. A própria presidente do Alviverde, Leila Pereira, já havia dito que seu ciclo no time palestrino havia se encerrado. O time se despediu do atacantes nas redes sociais.

Rony desembarcou em Belo Horizonte na última quinta-feira para fechar com o Atlético-MG. Na equipe mineira, ele reencontrará Gustavo Scarpa, Deyverson e Gabriel Menino, com quem dividiu vestiário no Verdão ao longo das últimas temporadas.

O Galo, desta forma, chega ao terceiro reforço para o setor ofensivo. Após se desfazer de Paulinho, que se transferiu ao Palmeiras, clube contratou Junior Santos, Cuello e, agora, Rony.