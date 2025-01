Flamengo divulga o uniforme principal para 2025; veja a nova camisa

Nesta quinta-feira (30), o Flamengo revelou em suas redes sociais o novo uniforme para a temporada 2025. Com uma campanha no conceito de "Minha sorte é ser Flamengo", o vídeo de apresentação conta com os jogadores principais da equipe, como Arrascaeta e Pedro, além da participação do ator flamenguista Jonathan Azevedo.

Com as linhas horizontais em preto e vermelho, a camisa terá a inclusão de um urubu - símbolo da torcida flamenguista - na parte superior traseira. No restante do uniforme, os calções são brancos com detalhes nas laterais com cores do clube, além dos meiões rubro-negros.