Repórter se manifesta após fala machista de presidente do Atlético-GO

A repórter Nathália Freitas, da TV Globo/Rádio CBN, se manifestou nas redes sociais após a fala machista do presidente Adson Batista, do Atlético-GO, durante entrevista coletiva na última quarta-feira (29). Ela agradeceu pelas manifestações de carinho e prometeu comentar o caso futuramente.

Oi, galera! Passando para agradecer o carinho e as milhares de mensagens de apoio que recebi. Não consigo agradecer todo mundo individualmente neste momento e nem falar sobre o que aconteceu agora. Assim que for possível, farei. Obrigada!

Nathália Freitas, no X

Presidente também se manifestou