Temporal alaga campo em Santos e jogo da A-2 é paralisado aos 2min; assista

O jogo entre Portuguesa Santista x XV de Piracicaba precisou ser adiado por conta da forte chuva que atingiu a Baixada Santista na noite desta quarta-feira (29).

O que aconteceu

O temporal alagou o campo do estádio Ulrico Mursa e o jogo da Série A-2 do Paulistão ficou impraticável (veja mais abaixo). Os jogadores reclamaram das condições do gramado com a arbitragem e foram atendidos.

O duelo foi paralisado com dois minutos de bola rolando. O árbitro Gabriel Henrique Meira chegou a esperar pouco mais de meia hora, mas a chuva não parou e as condições do campo continuaram péssimas para a prática de futebol.