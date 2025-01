Athletico-PR anuncia retorno do goleiro Santos por empréstimo

"Eu acredito muito na atitude, que neste momento (do clube) faz a diferença. Um jovem olhar para o lado e ver o que eu, com um pouco mais de experiência, estou fazendo", disse.

No Athletico-PR, Santos soma 268 jogos. Em relação aos títulos, são três taças do Campeonato Paranaense (2016, 2018 e 2020), duas da Copa Sul-Americana (2018 e 2021), uma da Copa do Brasil (2019), além da medalha de ouro em Tóquio.

"Acredito muito no que está sendo feito dentro do clube, a reformulação. Cada jogo, cada campeonato, tem a sua dificuldade. Cada um que passar por esses portões tem que chegar e falar: eu quero ser campeão paranaense, eu quero recolocar o Athletico na primeira divisão", concluiu.