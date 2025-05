Volta de Pablo Maia dá opção para Zubeldía 'desimprovisar' na lateral

O volante Pablo Maia está relacionado para o jogo do São Paulo contra o Alianza Lima (PER) nesta terça. A volta do jogador dá opção para Zubeldía deixar de improvisar na lateral-direita.

O que aconteceu

Desde a lesão de Pablo Maia, Zubeldía vem utilizando majoritariamente uma formação com Ferraresi na lateral-direita. A ideia é proteger mais a defesa diante da ausência de um primeiro volante, sobretudo depois do problema com Luiz Gustavo.

Junto com Ferraresi, Zubeldía também se acostumou a escalar Cédric na segunda linha. Assim, o São Paulo tinha a possibilidade de jogar tanto em linha de quatro defensiva, com Cédric na ponta, quanto com três zagueiro e o português fazendo a ala.