Nos acréscimos, Goiás supera Jataiense e assume a liderança do Campeonato Goiano

Nesta terça-feira, em confronto válido pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Goiano, o Goiás recebeu o Jataiense no Serra Dourada, venceu por 1 a 0 e assumiu a liderança. Pedrinho foi quem balançou as redes para a equipe da casa.

Com o triunfo, o Goiás chegou aos dez pontos e assumiu a ponta da tabela, à frente do Vila Nova, que também tem dez, por critérios de desempate. De outro lado, com a derrota, o Jataiense permaneceu com sete somados, na quinta posição.

O Goiás volta aos gramados no próximo domingo, às 18h (de Brasília), quando visita o Vila Nova, no OBA. No sábado, às 16h, o Jataiense visita o Goiânia. Ambos os duelos serão válidos pela sexta rodada do Estadual.