NFL: Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs vencem finais de conferência e farão o Super Bowl LIX

Por sua vez, o quarterback Jaylen Daniels, dos Commanders, também acertou um passe para TD e conseguiu ainda mais jardas que Hurts, com 255. Outro destaque no jogo foi Saquon Barkley, running-back de Philadelphia. O atleta, assim como Hurts, fez três corridas para touchdown.

Agora, o Philadelphia Eagles voltará ao Super Bowl desde 2023, quando foi derrotado pelo próprio Kansas City Chiefs. A franquia tem um título da grande final da NFL, conquistado em 2018, quando ganharam do New England Patriots, time de Tom Brady, considerado o maior da história do esporte.

Kansas City Chiefs x Buffalo Bills

Pela quinta vez em seis anos, o Kansas City Chiefs está no Super Bowl. Liderados pelo já histórico quarterback Patrick Mahomes, a franquia derrotou o Buffalo Bills por 32 a 29 na final da AFC.