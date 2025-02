ESPN tem alta na audiência do Super Bowl em um ano

Imagem: Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images

A audiência da ESPN em Eagles x Chiefs, jogo do Super Bowl realizado no último domingo (9), teve aumento na audiência em relação ao mesmo evento do ano passado.

O que aconteceu

A vitória dos Eagles rendeu 9% a mais de audiência à emissora em comparação a Chiefs x 49ers, finalistas da edição passada do maior torneio de futebol americano do mundo.

Os dados são da Total Target Domicílios, que fez o levantamento dos dois eventos.