Música, camisas e comemoração: possível retorno de Neymar animam ambiente na Vila

Os torcedores do Santos vivem intensamente a expectativa de ter Neymar de volta. Com as conversas da diretoria com o atacante evoluindo, os alvinegros estão cada vez mais animados.

Nesta quarta-feira, o Peixe perdeu por 2 a 1 para o Palmeiras. Quase 14 mil pessoas marcaram presença na Vila Belmiro. O assunto mais comentado, com certeza, era a iminente chegada do astro. Era possível ouvir em todos os cantos o nome do jogador em meio as conversas.

Nas arquibancadas, o famoso mar branco ganhou muitos pontos azuis na última noite. Milhares de torcedores foram ao estádio com a camisa azul do Santos, usada em 2012. O uniforme ficou muito marcado pelo Neymar.