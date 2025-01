Indireta para Neymar? Richard Ríos diz que comemoração foi para sobrinho

A comemoração de Richard Ríos no gol da virada do Palmeiras sobre o Santos, nesta quarta-feira (22), chamou atenção. Pouco antes, Guilherme, do Peixe, havia comemorado com recado para Neymar. O colombiano comemorou de maneira parecida, mas explicou que o gesto feito foi para o sobrinho.

É uma comemoração para o meu sobrinho, ele é pequenininho e fica comendo em casa bastante compota, que é uma coisa que tem na Colômbia. Então, ele falou que se eu fizesse um gol tinha de comemorar assim. Richard Ríos, à Record

Recado a Neymar e vitória alviverde