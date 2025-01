Neymar já é questão de tempo na Vila, e o Santos mostra que precisa dele

A Vila Belmiro chamou Neymar na noite desta quarta-feira (22).

O torcedor do Santos mostrou que já conta com o sonhado retorno de Neymar. E o Peixe tratou de não frear essa empolgação durante o clássico contra o Palmeiras. O Verdão venceu no fim, de virada, por 2 a 1.

A Vila esteve cheia de camisas azuis de 2012/2013, talvez o manto que mais represente a primeira passagem de Neymar.