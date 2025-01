Chegada de Pedro ao Flamengo completa cinco anos; confira números do atacante

Em 2023, o atacante assumiu a camisa nove, que era de Gabigol. Apesar de não ter levantado títulos naquele ano, Pedro fez sua temporada mais artilheira pelo Flamengo, com 33 gols em 60 jogos.

Em setembro de 2024, Pedro lidou com uma grave lesão no joelho esquerdo e desfalcou a equipe na reta final da temporada. Mesmo assim, o atacante foi o artilheiro do Flamengo no ano, com 30 gols em 43 aparições. No ano passado, ele foi campeão do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil.

O camisa nove rubro-negro segue se recuperando da contusão e ainda não entrou em campo na atual temporada. Ao todo, ele soma 265 jogos, 137 gols e dez títulos pelo Flamengo.