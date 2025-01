Giro europeu: Chelsea bate Wolverhampton e volta a vencer após cinco jogos de jejum no Inglês

Nesta segunda-feira, pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea recebeu o Wolverhampton no Stamford Bridge e venceu por 3 a 1, com gols de Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella e Noni Madueke, enquanto Matthew Doherty descontou.

Com isso, o time comandado por Enzo Maresca, que não vencia na competição desde o dia 15 de dezembro (três empates e duas derrotas), quebrou a má sequência e chegou a 40 pontos, agora na quarta colocação. Do outro lado, o Wolverhampton conheceu seu terceiro revés seguido e ficou em 17º, com os mesmos 16 somados.

O Chelsea retorna aos gramados no próximo sábado, contra o Manchester City, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 14h30 (de Brasília), no Etihad Stadium. No mesmo dia e pela mesma rodada da competição, o Wolverhampton recebe o Arsenal no Molineux Stadium. O duelo acontece às 12h.