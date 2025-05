CBF segue acreditando em dupla de emissários para trazer Ancelotti

A oposição a Ednaldo Rodrigues não desanimou com a negativa do Supremo Tribunal Federal (STF) à petição da deputada Daniella do Waguinho (União Brasil-RJ) de afastamento do presidente da CBF de suas funções. Entende que o ministro Gilmar Mendes não protegeu Ednaldo, mas deu ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a obrigação de investigar se houve ou não houve falsificação de uma das assinaturas do acordo para validar a eleição de 2022.

O risco de impedimento do presidente foi adiado, não encerrado, segundo esta avaliação.

Enquanto isso, Ednaldo Rodrigues ganha tempo para contratar sua melhor opção para técnico da seleção brasileira. Carlo Ancelotti tem, sim, negociações avançadas, mas a conversa segue com os dois emissários à Espanha, Diego Fernandes e Álvaro Costa, filho do antigo faz tudo de Messi, Pepe Costa.