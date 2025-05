Santos tem quatro motivos para sair da Vila Belmiro mesmo em crise

O primeiro foi o amistoso contra o Coritiba e o segundo seria essa partida contra o Ceará. A renda ficaria para o comprador.

O combinado era três jogos fora da Vila Belmiro, dois deles durante o Brasileirão.

Mudança de ares

Há na diretoria quem defenda esse jogo na Vila Belmiro por causa da pressão na cidade de Santos.

O Peixe viu protestos na Vila, CT e até na universidade da família de Marcelo Teixeira.

Jogar fora de São Paulo poderia representar uma clima menos pesado diante do torcedor que não vê o time sempre. O ponto negativo é o gramado sintético, condição que não é do costume do elenco santista.